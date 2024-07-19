Altay gençlerle çalışmalara başladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Altay'da birçok oyuncunun kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. Mali ve sportif açıdan birçok probleme rağmen yeni sezon hazırlıklarına start veren siyah-beyazlılar, birinci etap çalışmalarına genç oyuncularla başladı. A takım oyuncularının da yarın sahaya ineceği ifade edildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ekibimiz yeni sezon öncesi genç oyuncularımızla ön hazırlık etabı çalışmalarına başladı. Teknik Direktörümüz Gökhan Karaaslan nezaretinde yapılan çalışmaların birinci etabında genç oyuncularımız bulunurken A takımımızda yer alan futbolcularımız ise çalışmalara Cumartesi günü Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'mizde başlayacak" denildi.

GÖKHAN KARAASLAN'IN DURUMU HAFTAYA NETLESECEK

ALTAY'DA futbol şubesinin 22 Temmuz Pazartesi günü yapılacak son toplantıyla devredilmesi beklenirken, teknik direktör Gökhan Karaaslan'ın durumu da daha sonra belli olacak. Futbol şubesini devralacak şirket, ardından kadro yapılanmasına geçecek ve Karaaslan'ın devam edip etmeyeceğine de karar verecek.