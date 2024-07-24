Büyük Altay’da yine belirsizlik hakim

TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra aylardır futbol şubesinin, transfer yasağını açarak borçları temizleyecek güçlü bir yatırımcıya devredilmesini bekleyen Altay hayal kırıklığı yaşadı. İzmir ekibi haftalardır görüşmeler yaparken, Türk ve Fransız ortaklı olduğu açıklanan yatırımcı grubuyla bu hafta yapılması beklenen devir anlaşması son anda iptal oldu. Kulübe yatırım yapacağı iddia edilen grup sürekli ek süre isterken Altay tarafı görüşmeleri sonlandırdı. Son 2 yıldır transfer yasağı olan, elinde tecrübeli futbolcu olarak yalnız Özgür ve Ceyhun kalan Altay, son gelişme üzerine lige 1.5 aydan az zaman kala belirsizliğe gömüldü.