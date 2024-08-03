Büyük Altay’da camia sessiz kaldı

TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra futbol şubesini kulübe yatırım yapacak bir şirkete devretme planından şimdiye kadar sonuç alamayan Altay'da bu hedef için kurulup görüşmeleri yürüten Büyük Altay 1914 Futbol Spor Yatırımları A.Ş Komisyonu açıklama yaptı.

KOMİSYONDAN ELEŞTİRİ

Açıklamada, geride kalan süreçte yatırımcı arayışlarının sürdüğü belirtilirken camianın sessiz kalmasına tepki gösterildi. En iyi modelin Altaylıların başı çektiği bir yatırımcı olacağını hatırlatan komisyon, "Ancak bugüne kadar bütün çabalara rağmen hiçbir Altaylı bilinen sermayedar grup bu yönde bir çaba göstermemiştir" ifadelerini kullandı.