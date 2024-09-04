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Haberler Altay

Altay’a büyük destek

24Erzincan maçında prokotolde yer alan Mustafa Denizli, “Buradayım” mesajı verdi

HABER MERKEZİ
Altay’a büyük destek

TFF İkinci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, yeni sezonda kulübün sembol ismi Mustafa Denizli'nin verdiği destekle moral buldu. Siyah-beyazlı takımın geçen hafta sonu evinde 24Erzincanspor'la 0-0 berabere kaldığı ligin ilk maçında protokol tribününde yer alan Mustafa Denizli camiaya, "Ben buradayım" mesajı verdi. Tecrübeli futbol adamı eski yardımcısı olan Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan'ı da ilk sınavında yalnız bırakmadı.

TAKIM İÇİN KAYNAK YARATTI

Denizli, Altay'ın şirketleşme kararı aldığı mayıs ayındaki son genel kurula katılıp ve kulübe yatırımcı bulmak için çaba göstermişti. Yaz döneminde yatırımcı adaylarıyla yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Altay'da mali sıkıntılar sürerken, sözleşme uzatan kaleci Ozan ve santrfor Deniz Kadah'ın takımda kalmasında efsane isim Mustafa Denizli'nin kaynak yaratarak pay sahibi olduğu gelen haberler arasında.

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