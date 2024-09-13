‘Uyuyan devler uyanacak’

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta transfer yasağı ve mali darboğaza rağmen 2 haftada 4 puan toplamayı başaran Altay'da Başkan Süleyman Özkaral, yarınki Kastamonuspor maçının önemine değindi. Ankaraspor galibiyetinin ardından İzmir'de Kastamonu'yu mağlup ederlerse camianın havaya gireceğini belirten Özkaral "Taraftar ve futbolcular olarak moralliyiz. 1 galibiyet daha alırsak camia içindeki uyuyan devleri uyandıracağımızı düşünüyorum. Onların desteğine ihtiyacımız var" dedi.

PUAN SİLME GELMESİN DİYE

KULÜPTE hiç beklentisi olmadan mücadele eden futbolcular olduğunu söyleyen Altay Başkanı, "O mücadeleyi görünce biz daha fazla şey yapabilir miyiz diye çabalıyoruz. Prim toplamaya gayret ediyoruz. Puan silme cezasının önüne geçmek adına kriterleri yerine getirmeye çabalıyoruz" dedi.