Altay darmadağın oldu

NESINE 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 haftada 4 puan alarak sezona iyi bir başlangıç yapan Altay, son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak kabus görmeye başladı. Toplam borcu 800 milyon TL'yi aşan İzmir temsilcisi şirketleşme kararı sonrası yatırımcı bulamayınca mali sıkıntıları aşamadı ve sportif başarısızlık sürdü. Yaşanan sıkıntılara çözüm bulamayan Başkan Süleyman Özkaral, son olarak paralarını alamayan kaleci Ozan, sol bek Özgür, ön libero Ceyhun ve forvet Deniz'in İskenderun deplasmanına gitmemesi üzerine taraftarlarca istifaya davet edildi. Gençlerle çıktığı İskenderun deplasmanında da fark yiyen siyah-beyazlılarda belirsizlik devam ediyor.