Altay’da buzlar eridi

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta 7. hafta mücadelesinde İskenderunspor'la karşı karşıya gelen Altay'da 4 tecrübeli futbolcu, kendilerine ödeme yapılmaması nedeniyle takımdan ayrılıp, deplasmana gitmeme kararı almıştı. Siyah-beyazlılarda kaleci Ozan Özenç, sol bek Özgür Özkaya, ön libero Ceyhun Gülselam ve santrfor Deniz Kadah, yönetime rest çekerek İskenderun kafilesine katılmadı. Bu durum üzerine de Altay Spor Kulübü, dün bir açıklama yayınlayarak futbolcularla yönetim arasındaki buzların eridiğini duyurdu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, 4 yıldız oyuncu ile görüşülüp yeniden anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

YİNE FORMAYI GİYECEKLER

AÇIKLAMADA, "Takımlarına yüzde 100 faydalı olamayacaklarını düşünen futbolcularımız, teknik kadro ve taraftarlarından bu haftaya mahsus olarak izin istemişlerdir. Bundan sonraki süreçte, verilen sözlerin en kısa sürede yerine getirileceği taahhüdü futbolcularımıza iletilmiş olup, an itibarıyla futbolcularımız herhangi bir ödeme almadan, karşılıklı saygı ve anlayış içinde görüşmeler sonlandırılmıştır. Büyük Altay'ın renklerine ve takımlarına olan bağlılıkları ile yönetim kadrosuna duydukları saygı asla sorgulanamayacak bu dört futbolcumuz, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Büyük Altay'da yer almaya devam edeceklerdir. Bu durumu siz değerli kamuoyuyla paylaşmak isteriz" ifadeleri kullanıldı.