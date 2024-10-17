Altay’da kriz bitmiyor

Geçen sezon düştüğü TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ayakta kalma mücadelesi veren Altay'da yeni bir kriz patlak verdi. Bilindiği üzere kulüpten alacakları olduğu gerekçesiyle as oyuncular Ozan Evrim Özenç, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam ve Deniz Kadah, geçen hafta İskenderun'la oynanan deplasman maçına gitmemişlerdi. Yönetim de önceki gün yaptığı açıklamayla gerekli taahhütlerin verilip, 4 as oyuncuyla yeniden anlaşma sağladıklarını açıklamıştı. Futbolcu krizinin ardından, bu kez kulüp mali kriterler nedeniyle bir kez daha köşeye sıkıştı.

DAHA ÖNCE 9 PUANI SİLİNMİŞTİ

Siyah-beyazlı kulübün geçen sezon Birinci Lig'de de olduğu gibi mali kriterleri yerine getirememesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen Ulusal Kulüp Lisansı'nı almaya hak kazanamayacağı ve 3 puanının silineceği belirtildi. Altay geçen sezon kulüp lisansı alamaması nedeniyle 3, yabancı futbolcu borçları nedeniyle 6 olmak üzere toplamda 9 puan silme cezası almış ve sezon sonu küme düşmekten kurtulamamıştı.

Siyah-beyazlı İzmir ekibi, İkinci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı yedi karşılaşmada bir galibiyet, iki beraberlik ve dört yenilgi alarak 5 puanla 15'inci sırada yer buldu.

RAKİP KARAKÖPRÜ BELEDİYE

Grupta düşme hattının sadece bir basamak ve 3 puan üzerinde yer alan İzmir temsilcisi ligde kötü gidişe son vererek tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor.

Son iki maçını deplasmanda oynayıp kalesinde toplamda 9 gol gören Altay, bu hafta evinde düşme hattındaki Karaköprü Belediyepor'la karşılaşacak. Ligde puanlı Karaköprü, İzmir ekibinin sadece bir basamak altında yer alıyor. Siyah-beyazlılar rakibini yenerek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.