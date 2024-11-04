Vah Altay vah!

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Altay, 10'uncu haftada konuk ettiği Play- Off yarışı veren Adana 01 Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 35'inci dakikada penaltıdan Samed Ali, 87'nci dakikada Selim kaydetti. 3. dakikada gelişen konuk ekip atağında sağdan Samed Ali ortaladı, kaleci Ozan'ın boşa çıktığı pozisyonda Mehmet Mustafa kafayı vurdu. Top az farkla üstten dışarı gitti. 27'de Fatih'in ceza sahasından şutunda Ozan'ın çıkardığı topu Samed Ali boş kale yerine auta yolladı. 35'inci dakikada Altay ceza sahasında oluşan karambolde Sefa'nın Fatih'e yaptığı müdahale sonrası Hakem Egemen Artun, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Samed Ali, kaleci Ozan'ı ters köşeye yatırdı: 0-1. İlk yarı konuk takım Adana 01 FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

ÇABALAR SONUÇ VERMEDİ

46'ncı dakikada Mehmet Alp'in ara pasında sağdan ceza sahasına giren Ali Akkuş, topu yandan dışarı gönderdi. 66'ncı dakikada penaltı noktasının gerisinden Mehmet Mustafa bekletmeden vurdu, kaleci Ozan köşeye giden topu çıkardı. 87'nci dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Selim uzak köşeye plase bir vuruş yaparak farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Adana 01 FK, karşılaşmayı 2-0 kazanmayı bildi.

KARAASLAN, ULUÇ'U 11'E MONTE ETTİ

ALTAY Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, 7 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak için Adana 01 FK karşısına 2 forvetle çıktı. Deniz Kadah ile Murat Uluç ileri uçta maça başladı. Takımın deneyimli forveti Murat, 4 maç sonra ilk 11'de kendine yer buldu. Ceyhun Gülselam ise bu sezon ilk kez yedek kulübesinde yer aldı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 2 bine yakın futbolsever tribünde yer alarak takımını destekledi. İki takım futbolcuları maç öncesi seremonisine organ bağışıyla ilgili ortak pankart ile çıktı.