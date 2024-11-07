Altay sona doğru

Nesine 2. Lig'de sportif ve mali açıdan zor günler geçiren Altay'da camianın önemli isimlerinden Prof. Dr. Ahmet Çoker ve Prof. Dr. Yüksel Gürüz, şirketleşme kararı alan kulübe ciddi bir yatırımcının talip olduğunu açıkladı. Çoker ve Gürüz yatırımcı ile yaptıkları ilk görüşmenin olumlu geçtiğini, yarın ayrıntıları konuşmak üzere bir toplantı daha yapacaklarını dile getirdi.

1 AYDA SONUÇLANABİLİR

Kulübün borçlarını üstlenip, gerekli ödemeleri yaparak transfer yasağını kaldırma vaadinde bulunan yatırımcıyı camianın kabul etmesi halinde yönetim olağanüstü genel kurul kararı alacak. Daha sonra yeni yönetim karar alıp futbol şubesinin yarışmacı haklarını kurulan şirkete devredecek. Şirketleşme çalışmalarının yasal olarak 1 ayda tamamlanabileceği ifade edildi.

LOGO DEĞİŞTİRİLEMEZ

Türkiye'nin yanı sıra Londra, İran, İsviçre, Almanya, Ukrayna ve Dubai'de farklı sektörlerde yatırımlar yapan şirketin Altay için çok istekli olduğu belirtildi. Siyah-beyazlı kulübe talip olan yatırımcının Altay Üniversitesi projesini hayata geçireceği dile getirildi. Çoker ve Gürüz, "Altay satılık değil. Adının önüne hiçbir şey gelemez. Markası, logosu değiştirilemez. Umut veren bir yatırımcıdan ciddi bir teklif var. Tünelin ucunda ışık var, uzun değil tünel. Umutluyuz, olumluyuz" ifadelerini kullandı.