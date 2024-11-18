Altay nereye !

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 12'nci haftada düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altay evinde zirve yarışı veren Sarıyer'e 5-1 yenilerek hezimet yaşadı. Üst üste 7. yenilgisini alan siyah-beyazlılar, 5 puanda kalarak düşme potasından kurtulamadı. Karşılaşmada konuk Sarıyer öne geçti. 13'te konuk ekibin soldan kazandığı kornerde Hakan arka direğe kesti. Sertaç'ın uzak mesafeden kafa vuruşunda top kalecinin üstünden ağlarla buluştu: 0-1. 17'de Altaylı Emre kendi çabasıyla sağdan ceza sahasına girip ortaladı, altı pas önündeki Yusuf kaleciden önce topa dokunarak skora denge getirdi: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

SARIYERSPOR FARKI İYİCE AÇTI

50'de sağdan Sertaç'ın ortasında ceza sahası içinde Kemal kayarak topa dokundu, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2. 61'de dakikada Serdar sağdan kesti, arka direkte topu kontrol eden Hakan düzgün bir vuruşla kaleciyi avladı: 1-3. 67'de dakikada Altay savunmasında seken topla ceza sahası dışında buluşan Hakan yerden bir vuruşla farkı 3'e çıkardı: 1-4. 80'inci dakikada siyahbeyazlı ekibin ceza sahasında oluşan karambolde Mertan maçın skorunu belirledi: 1-5. Altay, mücadeleden puansız ayrıldı.

TECRÜBELİLER 11'DE YOKTU

Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, sakatlığı geçmeyen takımın tecrübeli oyuncularından Deniz Kadah, Özgür Özkaya lan, ve Ceyhun Gülselam'dan Sarıyer maçında faydalanamadı. Geçen hafta kaydedilen Altınordu maçı 11'inde tek değişikliğe giden Karaaslan, Onur Yıldız yerine Onur Efe'yi as kadroda değerlendirdi. Takımın diğer deneyimli isimlerinden Ozan Evrim Özenç kalede yer alırken, tecrübeli golcü Murat Uluç müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

HEYAL DE TRİBÜNDEYDİ

ALTAY'IN şirketleşen futbol şubesini devralmaya hazırlandığı iddia edilen yatırımcı iş insanı Vahdettin Heyal karşılaşmayı Başkan Süleyman Özkaral ile birlikte izledi. Altay taraftarı, yoğun yağış sebebiyle Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmaya ilgi göstermedi. Bine yakın futbolsever mucadeleyi takip etti. Altay Futbol Okulları'ndan gelen miniklerde tribünde yerini alanlar arasındaydı.