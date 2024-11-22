Altay çıkmazda

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, futbol şubesini devralmak için bir süredir camianın önemli isimleriyle ve yönetimle görüşme halinde olan yatırımcı Vahdettin Heyal ile anlaşma sağlayamadı. Kulüpten yapılan açıklamada mutabık kalınan protokole göre devir sürecindeki ödemeler için yatırımcının tapu vermeyi taahhüt ettiği ancak verilen tapuların sahibi olan firmanın konkordato sürecinden geçerek iflas etmesi nedeniyle tapuların nakite dönüştürülemeyeceği belirtildi. Siyah-beyazlılar, "Hukuk kurulumuz böyle bir alışverişin gerçekleşmesinin normal yollardan imkansız olduğunu herhangi bir deneme halinde bankalardan tapuları da alamayacağımızı belirtmişlerdir. Bu koşullarda bir ilerleme kaydedilmesi mümkün olmadığı için görüşmeler sonlandırılmıştır" açıklaması yaptı.

DEVİR GÖRÜŞMELERİ DURDU

Altaylı olmasıyla tanınan ve Vahdettin Heyal'in kulübe talip olmasında aktif rol oynayan Prof. Dr. Yüksel Gürüz henüz bir açıklama yapmazken, kulüp ve yatırımcı arasındaki görüşmelerde yer alan Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çoker kulübün açıklamasını destekleyen ifadelere yer verdi. Çoker, "Yapılan protokol sonrasında mutabık kalınan maddelerin işleme konması aşamasında yaşanan sorun şudur: İhtiyaç duyulan nakit sermayenin, yatırımcı tarafından belirtilen değerlerden nakde çevrilmesi olanaksızdır. Bu nedenle görüşmeler durmuştur. Bu süreç içinde ben sadece iyi niyetimle elimden geleni yaptım. Eksikliklerim için özür dilerim. Başarılı olamadım. Ama kulüp çıkarları her şeyin önündedir. Saygılarımla" diye konuştu.

"VAZGEÇMİŞ DEĞİLİM"

Altay'a talip olan yatırımcı Vahdettin Heyal, bir şeyden vazgeçmediğini belirtirken, "Protokolde yıl sonuna kadar başkanın alacakları ve şahsi çekleri ödendikten sonra kurul kararı alınıp yeni yönetim oluşturulacağı ve futbol şubenin yarışmacı haklarının devredilmesi için tekrar kurula gidileceği yer alıyordu. Kim böyle bir risk alır? Bu kulübü kurtarma değil, başkanı kurtarma operasyonu değil de nedir?" dedi.