Altay nihayet

NESINE İkinci Lig Beyaz Grup'ta ateş hattından çıkma mücadelesi veren Altay, deplasmanda kendisi gibi kurtulma mücadelesi veren Afyonspor'u tek golle mağlup ederek nefes aldı: 0-1. Siyahbeyazlılar, ikinci hafta maçında Sincan Belediyespor'u mağlup ettikten sonra çıktığı son 10 maçta sadece Ege derbisinde Fethiyespor ile 3-3 berabere kalarak 1 puan almıştı. Son yedi maçında ise hiç puan alamayan İzmir ekibi, direkt rakiplerinden olan Afyonspor'u yenerek kötü gidişata dur dedi. Müsabakaya iki takımda temkinli başlarken, az sayıda yakalanan fırsatları değerlendiremediler ve ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarıda baskısını artıran Altay, 77. dakikada Ceyhun Gülselam'ın attığı golle öne geçti: 0-1. Altay, 10 maç sonra kazandı. Siyah-beyazlılar, sınırda yer alan Sincan'ın da takılmasıyla aradaki puan fakrını üçe indirdi.