Altay’da sular durulmuyor

Nesine İkinci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da futbol şubesine talip olan Vahdettin Heyal ile anlaşma sağlanamamasının ardından eleştirileri oklarının hedefi olan Başkan Süleyman Özkaral, yazılı bir açıklama yaparak tepkilere yanıt verdi. Geçtiğimiz günlerde kulübe talip olan Heyal, geçtiğimiz gün siyah-beyazlı kulüpten vazgeçmediğini belirterek "Seçim kararı alınması durumunda. Altay vizyonunu gerçekleştirecek, Altay'ı ligde tutacak, sonra da şirketleşmenin önünü açacak yönetimi destekleyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

YALAN HABER SERVİSİ YAPILDI

Kulüp ile yatırımcı arasında bağlantı sağlayan Yüksel Gürüz'ün kulübün güncel borcunu öğrenmeden televizyona çıkarak yaptığı açıklamaların yanıltıcı olduğunu söyleyen Kulüp Başkanı Özkaral, "Şirketleşme kurulumuz ile görüşmeler yapan Vahdettin Bey'in anlattığı birçok konu ve söyledikleri doğru değil. Gizlilik sözleşmesini kardeşine imzalattı ve nedenini açıklamadı. Canlı yayına çıkarak gizlilik sözleşmesini ihlal etti. Şirketleşme kurulu toplantısı yapılırken, devrin gerçekleştiği yönünde yalan haber servis edildi" diye konuştu.

"KAYITLI ŞİRKET İFLAS ETMİŞ"

Yatırımcı ile yapılan ilk toplantıda kendi alacakları ile ilgili bir konuyu açmadığını, kurulun bunu talep ettiğini söyleyen Başkan Özkaral, "Vahdettin Bey bazı tapular önereceklerini, asla nakit ödeme yapmayacaklarını söyledi. Süreç zarar görmesin diye zarar etme pahasına bu teklifi kabul etmiştim. Tarafıma gönderilen tapuların kayıtlığı olduğu şirketin iflas etmesi nedeniyle satış veya devrinin mümkün olmadığı bilgisine ulaştım" dedi.

"YASALARA RAĞMEN AÇIKLAYACAĞIM"

Bu andan itibaren görüşmeleri durdurma kararları aldıklarını belirten Özkaral, "Bir güvensizlik ortamı oluştuğundan görüşmeler sonlandırıldı. Vahdettin Heyal daha sonra tapuları yanlışlıkla gönderdiğini söyleyip farklı 2 tapu gönderdi ve bunu paylaşarak Altaylıları yanılttı. Taraftarımıza yanlış ve yanıltıcı bilgiler verdi. 'Çamur at izi kalsın' anlayışına devam ederlerse kirli çamaşırlarını yasalara rağmen gözler önüne sereceğim" diye konuştu.

ÖZKARAL YALANLADI

Altay Başkanı Süleyman Özkaral, yaptığı yazılı açıklamada, hakkında söylenen iddiaları yalanladı. Özkaral, görüşmelerde kendi alacakları ile ilgili hiç bir şey söylemediğini, ancak kurulun bu konuyu açtığını söyledi.

Deniz Kadah

ALTAY'DA AYRILAN İSİMLER ARTABİLİR

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda son sıradaki Afyonspor'u 1-0 yenerek 10 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran düşme hattındaki Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç'in ardından serbest kalma hakkı kazanacak oyuncuların artması bekleniyor. Özellikle deneyimli oyunculara ödeme yapılamaması sebebiyle tek taraflı fesih hakkı kazandığı ve idmanlara çıkmama tehlikesininin bulunduğu ifade edildi.

OZAN İZİN ALDI

Cumartesi günü oynanacak İnegölspor maçının hazırlıklaını sürdüren İzmir ekibinde serbest kalan Ozan Evrim'in izin alarak antrenmana çıkmadığı ve İnegöl karşılaşmasında eldivenleri genç file bekçisi Ulaş Hasan'ın giyeceği öğrenildi. Ozan ile birlikte Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam ve Deniz Kadah maaşları ödenmemesi nedeniyle İskenderunspor deplasmanına gitmeyen tecrübeli oyuncular arasında yer almıştı. Transfer yasağı bulunan İzmir temsilcisi, sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncularıyla sezon başında sözleşme yenilemişti.