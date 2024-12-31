Gürüz’den Altay’a talip müjdesi

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup ekibi Altay'da camianın önemli isimlerinden şirketleşme görüşmelerini yapan Prof. Dr. Yüksel Gürüz, kulübe talip olan yeni bir girişimci olduğunu duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Gürüz, "Göztepe'nin sahibinin yakın arkadaşı Sırp bir iş insanı, Altay'ı almak istiyor. Göztepe üst yöneticileri arasında ciddi olarak konuşulmuş. İnşallah gerçekleşir. Güzel günler olsun" dedi. Bu paylaşım üzerine, Altay ve Göztepeli birçok futbolsever Gürüz'ü yorum yağmuruna tuttu.

BAŞKANLIĞA YEŞİL IŞIK

GEÇTİĞİMİZ günlerde olağanüstü genel kurul gerçekleşirse Altay başkanlığı için yeşil ışık yakan Gürüz, "Bana düşen bir görev olursa kaçmam" diye konuşmuştu.

SEFA VE ARDA'DAN İHTAR

ALTAY'DA kulübe ihtarname gönderen oyuncular arasında stoper Sefa Özdemir ile altyapı patentli orta saha oyuncusu Arda Gezer'in yer aldığı öğrenildi. Yönetim ödeme yapmazsa alacaklı olan oyuncular tek taraflı fesih hakkı kazanacak.