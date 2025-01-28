İnatçı Altay

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste 4 yenilginin ardından Altay, geçtiğimiz pazar günü aldığı galibiyetle kurtuluş ateşini yaktı. İkinci yarıdaki ilk iç saha maçında kümede kalma yarışındaki direkt rakibi Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 2-1 yenen siyah-beyazlılar ligde tutunma barajıyla arasındaki puan farkını 4'e indirip camia olarak morallendi. Taraftarının desteğiyle 90 dakikaya başlayan ve ilk yarıyı Deniz Kadah'ın golüyle önde kapatan İzmir ekibi, ikinci yarı beraberlik golüne engel olamasa da inatçı yapısını gösterdi ve son dakikalarda Mehmet Gündüz'ün fileleri havalandırmasıyla 3 puanı almasını bildi.

İZMİR EKİBİ ÜÇ FİRE VERDİ

Bu sezon evindeki 2'nci galibiyetini alan Büyük Altay, 30 Kasım'da İnegölspor'u 3-2 yendikten 58 gün sonra Alsancak'ta zafer sevinci yaşadı. Futbolcular, teknik heyet ve idareciler maçtan sonra galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı. Siyah-beyazlı takım aldığı 3 puana karşın zorlu Kastamonuspor deplasmanı öncesi kadrosunda 3 fire verdi. İzmir ekibinde sarı kart gören santrfor Murat Uluç, ön libero Murat Berkan Demir ve stoper Yunus Efe Sarıkaya cezalı duruma düştü. Altay'da forvet Deniz ile sol kanat Mehmet bu sezonki 2'nci gollerine imza attı.