Karaaslan umut dolu

İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay'da Teknik Direktör Gökhan Karaaslan, sezonun geri kalanı için umut dolu açıkamalarda bulundu. Karaaslan, 4 maçlık yenilgi serisini Sincan Belediyesi Ankaraspor karşısında kırdıkları için takımıyla gurur duyduğunu belirtti. Genç teknik adam, " Onurlu, güçlü ve cesur mücadelelerinden dolayı hepsini kutluyorum. Özellikle psikolojik olarak zor bir maçtı bizim için, ancak yediğimiz golden sonra reaksiyon vermemiz ve tepki göstermemiz en büyük kazancımız oldu" diye konuştu.

"BU TAKIMA İNANIN"

"Zor geçecek bir ikinci yarı bizi bekliyor, ama bunun da üstesinden geleceğiz" diyerek sözlerine devam eden Gökhan Karaaslan, "Kastamonu maçında sakat ve cezalı oyuncularımızın sayısı fazla olsa da, aynı ruh ve inançla mücadele ederek oradan da puan ya da puanlarla döneceğimize inanıyorum. Ben oyuncularıma sonsuz güveniyorum ve sezon sonunda hep birlikte mutlu olacağımıza yürekten inanıyorum. Bu bağlamda, camiamız ve camia büyüklerimize de teşekkür etmek istiyorum. Hem maddi hem manevi olarak bize sonsuz destek ve güvenlerini sunuyorlar. Bu süreçte taraftarlarımızla ve camiamızla birlik olmalıyız. Bu takıma inansınlar, güvensinler ve desteklerini asla esirgemesinler" cümlelerini kullandı.