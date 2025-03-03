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Altay’dan kritik zafer

Karaköprü deplasmanında geriden gelip kazanan siyah-beyazlılar kümede kalma umutlarını artırdı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Altay’dan kritik zafer
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta yaşadığı sıkıntılara rağmen pes etmeyen ve kümede kalma mücadelesini sürdüren Altay, yarıştaki direkt rakiplerinden Karaköprü'ye konuk oldu. 19'da Mustafa Özköroğlu'nun golüne engel olamayan siyah-beyazlılar devreye yenik girdi. İkinci yarının 48. dakikasında usta golcüsü Deniz Kadah ile eşitliği sağlayan İzmir ekibi, 62'de Kuban Altunbudak ile öne geçti. Kalan dakikalarda kalesini gole kapatan siyahbeyazlılar, zorlu maçı kazanarak puanını 18 yaptı ve 16. sıraya yükseldi.
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