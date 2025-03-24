Altay fırsat tepti

NESINE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta İzmir derbisinde Altınordu'ya 3-2 mağlup olan Altay, 2 kez öne geçtiği karşılaşmadan eli boş ayrılarak kümede kalma yarışında ağır yara aldı. 86 ve 89'uncu dakikalarda kalesinde gol görerek rakibine boyun eğen siyah-beyazlılar 18 puanda kaldı ve üst üste 3'üncü mağlubiyetini aldı. Altaylı taraftarlar müsabaka sonunda teknik direktör Gökhan Karaaslan'ı istifaya davet etti. Ligde art arda 1461 Trabzon FK, Adana 01 ve Altınordu'ya yenilen Altay'ın kümede kalma barajıyla arasındaki 7 puanlık fark, rakiplerinin de kaybetmesiyle değişmedi. Haftayı mağlubiyetle kapatan Karaköprü Belediyespor 20, Kepezspor ise 25 puanda kaldı. Altay'ın diğer bir rakibi olan Sincan Belediyesi Ankaraspor ise berabere kalarak 26 puana yükseldi. Grupta çarşamba günü deplasmanda lider Sarıyer'le karşılaşacak siyah-beyazlı ekipte stoper Sefa sarı kart cezalısı durumuna düştü.