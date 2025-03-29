Altay’da Ozan eldivenine kavuştu

NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda lider Sarıyer'e 4-1 yenilerek üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç, 12 maç aradan sonra formasına kavuştu. Siyahbeyazlı ekibin 8 Aralık'ta deplasmanda 3-2 kaybettiği Kepez Spor maçının ilk yarısında oynadıktan sonra takımdan ayrılıp ikinci yarının başlamasına günler kala takıma dönen tecrübeli file bekçisi toplam 9 müsabakada kadroda yer almadı. İzmir temsilcisi güçlü rakibine 4-1 yenilmesine rağmen 32 yaşındaki eldivenin yaptığı kritik kurtarışlarla farkın büyümesini engelledi. Ozan, 109 gün aradan sonra Altay formasıyla resmi bir müsabakaya çıktı