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Altay’a rakiplerden güzel haber geldi

Siyah-beyazlılar, hükmen galip sayıldığı haftada rakiplerinin yaşadığı puan kayıpları sonrası sevindi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Altay’a rakiplerden güzel haber geldi
NESINE 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından yer alan Altay, ligde kalma mücadelesi verdiği rakiplerinin hafta sonu oynanan maçlarda kaybetmesiyle moral depoladı. Haftayı ligden çekilen Afyonspor'u hükmen 3-0'la geçerek hanesine 3 puan yazdıran İzmir ekibi, Kepezspor ve Isparta 32 Spor'un haftayı puansız kapatmasıyla aradaki puan farkını indirdi ve böylece teselli buldu. Rakiplerine göre 1 maç eksiği bulunan Altay, hafta sonu İnegölspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmayı hatasız geçip ligde kalma barajına iyice yaklaşmayı hedefliyor. Daha sonra da 16 Nisan Çarşamba günü oynanacak erteleme maçında İskenderunspor'u konuk edecek olan İzmir ekibi, bu süreçte 2'de 2 yapıp son haftalara ligde kalma ümidiyle girmek istiyor. Altay'ın bu iki maçı kaybetmesi halinde ligin bitimine 3 müsabaka kala Üçüncü Lig'e düşme korkusuyla karşı karşıya kalacak.
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