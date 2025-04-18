İnatçı Altay

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta seyircisiz oynama cezası nedeniyle 12'nci adamdan yoksun kaldığı erteleme maçında Play-Off hattındaki İskenderunspor'u altyapıdan yetişen genç oyuncusu Onur Efe'nin kaydettiği golle 1-0 mağlup etmeyi başaran Altay pes etmiyor. İzmir temsilcisi alınan kritik galibiyetle kümede kalma savaşında son düdüğe kadar mücadeleyi bırakmayacağını gösterdi. Ligde üst üste oynadığı 5 maçı kaybettikten sonra iddialı rakibini İzmir'den eli boş gönderen siyah-beyazlılar, son 3 karşılaşma öncesi kümede kalma barajındaki Kepezspor'la arasındaki puan farkını 7'ye düşürdü.

HEDEF FARKI 4 PUANA DÜŞÜRMEK

Üç puanının silindiği ligde 24 puana ulaşan 16'ncı sıradaki siyah-beyazlı İzmir temsilcisi, pazar günü taraftarının önünde bir basamak üstünde yer alan 31 puanlı Kepezspor'la sezonun en kritik randevusuna çıkacak. Altay ilk yarıda deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Kepezspor'u evinde yenerek puan farkını 4'e düşürmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı takım Antalya temsilcisini yenemezse bitime 2 hafta kala 3'üncü Lig'e düşecek. İzmir ekibi son 2 karşılaşmasında Isparta 32 Spor (D) ve Kırklarelispor'la karşılaşacak. Kepezspor ise bu periyotta Karaköprü Belediyespor ve 1461 Trabzon'la (D) rakip olacak.

ONUR EFE ATIYOR SORUN KALMIYOR

İZMİR temsilcisi, 23 yaşındaki futbolcusu Onur Efe'nin rakip ağları sarstığı maçlarda kolay kolay kaybetmiyor. Siyah-beyazlılar, bu sezon Onur Efe'nin gol sevinci yaşadığı 5 karşılaşmada sahadan sadece 1 kez yenilgiyle ayrıldı. Onur Efe'nin gol attığı maçlarda Altay, İnegölspor'u 3-2, Sincan Bld Ankaraspor'u 2-1, Beykoz'u 2-0 ve İskenderun'u 1-0 yenerken, sadece Sarıyer'e 4-1 yenildi. İzmir ekibi Kepez maçında da genç oyuncusuna güvenecek.