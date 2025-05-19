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Altay’da Özkaral’ın adaylığı devire bağlı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Altay’da Özkaral’ın adaylığı devire bağlı
YENİ sezonda Üçüncü Lig'de mücadele edecek Altay'da tüm camia 28 Mayıs'ta gerçekleşecek genel kurulu beklerken, mevcut Başkan Süleyman Özkaral'ın durumu ise netlik kazanmadı. Siyah-beyazlı yönetimin futbol şubesinin devri için çeşitli firmalarla görüşmelere yeniden başladığı öğrenilirken, seçime kadar resmi adımların atılabileceği kaydedildi. Başkan Özkaral'ın ise futbol şubesinin devredilmesi halinde 28 Mayıs'ta adaylığını koymayacağı aksi bir gelişme olursa yeniden başkanlık için yarışacağı kaydedildi. Altay'da seçim öncesi iş adamı Vahdettin Heyal de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başkanlığa aday olacağını duyurmuştu.
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