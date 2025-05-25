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Haberler Altay Heyal olamıyor, Gürüz beklemede

Heyal olamıyor, Gürüz beklemede

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Heyal olamıyor, Gürüz beklemede

NESİNE 3'üncü Lig'e düşen Altay'da çarşamba günü gerçekleşecek olağan genel kurul öncesi sürpriz aday Sinan Ateş başkanlığa talip olduğunu açıklarken, camianın tanınan isimlerinden Yüksel Gürüz'ün de adaylığı gündeme geldi.

Siyah-beyazlı kulüpte geçen kasım ayında yatırımcı olarak futbol şubesini devralmak isteyip sonuç alamayınca kongrede başkanlığa aday olacağını sosyal medya hesabından duyuran iş insanı Vahdettin Heyal'in kulübe üyeliği kabul edilmedi.

Heyal olamıyor, Gürüz beklemede

Bu gelişme üzerine Heyal'in desteklediği Prof. Dr. Yüksel Gürüz'ün başkan adayı olması gündeme geldi. Vahdettin Heyal ile istişare halinde olduğunu dile getiren Yüksel Gürüz geri adım atmadıklarını söyleyerek, "Şu an resmi açıklama yapmak için doğru zaman değil" diye konuştu.

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