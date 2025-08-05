Altay’da Kanlı kolları sıvadı

NESINE 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da Yüksel Gürüz başkanlığındaki yönetimin 16 Ağustos'ta yapılmak üzere olağanüstü genel kurul kararı alması sonrası resmi olmasa da yönetimi devralan Sinan Kanlı çalışmalara başladı. Siyah-beyazlı kulübü sahipsiz bırakmamak için kongreye kadar Altay'a maddi ve manevi destek vereceğini dile getiren Kanlı, "Kulübü çok güzel hale getireceğiz. Oyunculara ödemeler yapacağım. Tesisi toparlıyorum, tadilatları başlattım. Kongrede karşı bir aday çıkacağını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

KURŞUNLU İLE YOLA DEVAM

İzmir temsilcisinin Afyon kampının ise ertelendiğini belirten Sinan Kanlı, "Oyuncular para almadan kampa gidilmez. Bir hafta sonra Afyon'a gideceğiz" ifadelerini kullandı. Sinan Kanlı, teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile yola devam edeceklerini de açıklarken, genç çalıştırıcıya övgü dolu sözler söyledi. Kanlı, "Ramazan Kurşunlu kötü zamanda Altay'ın başına gelmiş en güzel şey" şeklinde konuştu. Siyah-beyazlıların önünde 3 FIFA dosyası olduğunu kaydeden Kanlı, "10 gün içinde müdahale edilmesi gerekiyor. İnşallah olumlu sonuçlar alınacak" ifadelerini kullandı.

SİYAH-BEYAZLILARA EMRE MÜJDESİ

Altay, genç oyuncusu Emre Tangeldi ile profesyonel sözleşme imzalamak üzere. Daha önce Yüksel Gürüz yönetiminde profesyonel sözleşme teklifini reddederek takımdan ayrılma sinyalleri veren 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sinan Kanlı'nın yönetimi devralmasıyla kulüpte kalmaya karar verdi. Tangeldi, sosyal medya hesabından siyah-beyaz kalp ve kum saati paylaşımı yaparak İzmir ekibine olan bağlılığını ve yuvada kalacağının sinyalini verdi. Emre, geçen sezon siyahbeyazlı takımın formasını 28 kez giymişti. Gürüz ve ekibinin ikna edemediği diğer oyuncular Onur Efe, Yunus Efe, Kuban, Ali, Yusuf ve Arda takımdan ayrılmıştı.