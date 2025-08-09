Altay’da Ali sürprizi

NESİNE 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Altay'da oyuncuları takımda tutmak için görüşmeler sürüyor. Yönetimin 16 Ağustos tarihinde yapılmak üzere olağanüstü genel kurul kararı almasıyla kulübün idaresini üzerine alan Sinan Kanlı, takımdan ayrılan Ali Kızılkuyu'yu da yuvaya döndürmeyi başardı. Kongrede görevi resmen bırakmaya hazırlanan Başkan Yüksel Gürüz ve yönetimi ile anlaşamadıktan sonra ipleri koparan ve Yeşil Yalova FK ile el sıkışan Ali'yi yapılan görüşmeler sonrasında Sinan Kanlı ikna etti. İmza yetkisi olmamasına rağmen geçen hafta yönetimin başına geçen Sinan Kanlı, genç oyuncu Emre Tangeldi'den sonra ikinci futbolcuyu yuvaya döndürmüş oldu.

ARKADAŞLARIYLA BULUŞTU

Kanlı, antrenman öncesi futbolculara soyunma odasında sürpriz yaparak Ali'yi arkadaşlarıyla buluşturdu. Altaylı futbolcular 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu alkışlarla karşıladı. Transfer yasağı süren Altay'da yönetimi devralan Sinan Kanlı, daha önce de 19 yaşındaki Emre Tangeldi'yi ikna ederek takıma yeniden kazandırmıştı. Siyahbeyazlılarda Onur Efe ile Yunus Efe'nin de takıma döndürülmesi hedefleniyor.