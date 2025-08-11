Altay’da yüksek gerilim

Nesine 3'üncü Lig kulüplerinden Altay'da sular durulmuyor. Temmuz ayında başlatılan imza kampanyasına 200'ün üzerindeki kulüp üyesinin katılmasıyla olağanüstü genel kurul kararı almak zorunda kalan ve görevi fiilen bırakan Başkan Yüksel Gürüz, 16 Ağustos'ta yapılacak kongreye kadar yönetimi devralan Sinan Kanlı'ya sosyal medya hesabı üzerinden yüklendi. Başkan Gürüz, "Altay tek kuruş ödeme yapılmadığı için yüksek vaatlerle borçlandırılıyor. Paranız yoksa niye göreve geldiniz? Borcu artırarak şov yapmak Altay'a bir bıçak daha saplamaktır. Altay'ın geleceği için biz bunu yapmadık. Altay'ı borca sokanlar hesap verecek, söz veriyorum" dedi.

"YETİM HAKKINI YEDİRTMEM"

Gürüz, "FIFA dosyaları için bir ödeme yapılmadı. Futbolculara ödeyemeyecekleri paralar önererek Altay'ın borç yükünü artırdıklarını duyuyorum. Kulübü taahhüt altına alacak bol sıfırlı vaat sözleşmelerine göz yummayacağım. Kimseye Altay'ın yetim hakkını yedirtmem. Lafla peynir gemisinin yürümeyeceğini herkes gördü. Genel kurula kadar hiç bir belgeye imza atmayacağımı kamuoyuna duyuruyorum" cümlelerini kurdu. Yüksel Gürüz'ün bu çıkışına ise Sinan Kanlı'dan cevap gecikmedi.

KANLI'NIN CEVABI GECİKMEDİ

Altay'da kongrede yönetime talip olan Sinan Kanlı, Başkan Yüksel Gürüz'ün sosyal medya aracılığı ile ortaya attığı iddialara yine sosyal medyadan cevap verdi. Kanlı, "Sayın Yüksel Gürüz, ben sizi yazdıklarınızın doğru olmadığını ve düzeltmeniz gerektiğini bildirmek için aradım. Ayrıca yönetiminiz sürecinde camiaya, 'yaptık, çözdük' dediğiniz fakat ne yazık ki yapmadığınız birkaç şeyin sebebini sordum, cevap veremediniz. Süreç boyunca Altay'a kaybettirdiklerinizi geri kazandırıyoruz. Kazandırmaya da devam edeceğiz. Sosyal medyadan doğru olmayan şeyler yazarak toparlamaya çalıştığınız kulüp itibarını lütfen daha fazla düşürmeye çalışmayın. Tavsiyemdir!" ifadelerini paylaştı.