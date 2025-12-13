Derbi Altay’ın

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altay, 13'üncü haftada konuk olduğu İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti. Doğanlar Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında her iki ekip de yakaladığı fırsatları gole çeviremedi ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. İkinci yarının büyük bölümünde de eşitlik bozulmazken, siyah-beyazlı takımın golünü 89'uncu dakikada Ünal Alihan Kavlak kaydetti. Bu sonuçla 2'de 2 yapan Altay 12 puana ulaşırken, İzmir Çoruhlu FK ise 9 puanla düşme hattında kaldı. 36'ncı dakikada ev sahibi ekipten Recep'in kullandığı serbest vuruşta Burak Yılmaz kafayla dokundu, kaleci Semih son anda topu kornere tokatladı. 43'üncü dakikada Altay'ın soldan kazandığı frikikte Emre kaleyi düşündü, top üst direğe çarparak auta gitti. İlk yarı 0-0 sona erdi.

ÜNAL 89'DA SKORU BELİRLEDİ

65'inci dakikada Yaşar'ın soldan ortasında arka direkte Burak vurdu, kaleci Semih bir kez daha gole izin vermedi. 89'uncu dakikada sol taraftan Sefa'nın ortasında iyi yükselen Ünal Alihan kafayla topu kalecinin uzanamayacağı köşeden filelere yolladı: 0-1. Altay maçı 1-0 kazandı.

FOTOĞRAFLAR: DOĞANCAN BİNGÖL