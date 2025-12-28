Altay’da tehlike çanları

Nesine 3. Lig ekiplerinden Altay, 8 Ocak'a kadar eski 4 yabancı oyuncusuyla anlaşamazsa FIFA'dan 18 puan silme ve küme düşürülme cezası alacak. Siyah-beyazlılarda dün gerçekleşen olağanüstü genel kurulda başkan adayı Arif Benan Savaş'ın son anda tepkiler nedeniyle adaylıktan çekilmesi üzerine Sinan Kanlı başkanlığındaki yönetim göreve devam etme durumunda kalırken, kulübün büyük tehlike yaşadığı açıklandı. İzmir temsilcisinin kulüpten alacakları olan eski futbolcuları Leandro Kappel, Serge Aka, Adam Stachowiak ve William De Amorim ile başı dertte.

KAPPEL ÖNCELİKLİLERDEN

Altay, 1 Ocak'a kadar Kappel ve Serge Aka ile anlaşamazsa 6'şar puandan 12 puan silme cezası alacak. Siyah-beyazlılar 8 Ocak'a kadar Adam Stachowiak ile uzlaşma sağlayamazsa takımın 6 puanı daha silinecek. Yine 8 Ocak'a kadar Amorim anlaşmaya yanaşmazsa küme düşürülme cezası gelecek. Eski başkan Özgür Ekmekçioğlu döneminde forma giyen bu isimlerden Kappel'in 238 bin Euro, Aka'nın 920 bin Euro, Stachowiak'ın 496 bin Euro, Amorim'in ise 466 bin Euro alacağı bulunuyor. Bu rakamlara faiz borçlarının da ekleneceği bildirildi.