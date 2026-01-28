İdolü Paixao

Üçüncü Lig 4. Grup temsilcisi Altay'da bu sezon sivrilen isimlerden biri olan Ünal Alihan Kavlak, ilginç gol sevinci ile gündemde. Bu sezon 4. golünü 1-0 kazanılan Denizli Güreler karşısında atan 20 yaşındaki forvet, son maçlarda yaptığı gol sevincinin hikayesini anlattı.

"Bitiricilik anlamında sürekli Murat Uluç, Deniz Kadah ve Marco Paixao'nun videolarını izliyorum" diyen Ünal, "Zaten onlarla beraber, onları izleyerek büyüdük. Goller izlerken sevinçlerde görüyorum; örnek aldığım gol sevinçlerini yapmaya çalışıyorum. Önceki haftalarda Murat Uluç sevinci yapmıştım. Son attığım gol de de Paixao ile özdeşleşen gol sonrası hareketi yaptım" dedi. Altay altyapısından yetişen Ünal Alihan Kavlak, profesyonel kariyerinde ikinci sezonunu geçirirken, siyahbeyazlı forma ile 27 resmi maçta 4 kez fileleri havalandırdı.