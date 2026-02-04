Altay’da ayrılık: Karşılıklı anlaşıp sözleşmesini feshetti!

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da son haftalarda kadroya alınmayan kaleci Ozan Evrim Özenç, siyah-beyazlı kulüple karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

ARA TRANSFERDE AYRILAN İKİNCİ FUTBOLCU

Kaleci Ozan'ın geçmiş dönemden kalan alacakları konusunda yönetimle el sıkışıp yuvadan uçtu. İzmir temsilcisinde 2020-21 sezonundan bu yana görev yapan deneyimli eldiven, siyah-beyazlı takımla 1'inci Lig'de 34, 2'nci Lig'de 18, kupada ise 3 maça çıkmıştı. Kaleci Ozan, ön libero Murat Berkan'dan sonra ara transferde takımdan ayrılan ikinci futbolcu oldu.