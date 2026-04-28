Altay’da sessiz sedasız profesyonel imza: 2028 yılına kadar kalacak

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'ın genç oyuncularından Emre Tangeldi sessiz sedasız profesyonel sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüp 19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2028 yılına kadar kontrat yaptı.

A takım formasıyla ilk kez 2024'te 1'inci Lig'de 4 maçta boy gösteren Emre, geçen sezon 2'nci Lig'de 27 müsabakada amatör lisansla görev yaptı. Bu sezon başlamadan kulüpten ayrılıp daha sonra yuvaya dönen genç krampon, sezonun ilk yarısında yine amatör statüde forma giydi. 3'üncü Lig'de bu sezon 27 maçta 2 gol kaydeden Emre Tangeldi, futbola başladığı Torbalı Saygınspor'a yetiştirme bedeli ödenerek mart ayında Altay'la profesyonel mukavele imzaladı.