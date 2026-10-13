Altay gümbür gümbür

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Uşakspor'u 90+3'üncü dakikada Onur Yıldız'ın penaltı golüyle 1-0 mağlup eden Altay, büyük sıkıntılarla başladığı sezonun ilk 6 haftasında, "Büyük Altay" ünvanına yakışır bir performans sergiledi. Stoper Sefa Özdemir dışında tamamı altyapısından yetişen gençlerle mücadele eden ve 20 yaş ortalaması sahaya çıkan siyah-beyazlılar, ilk 6 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alarak 9 puanla 9'uncu sırada yer buldu. İzmir ekibi, Play-Off potasıyla puan farkını 3'e düşürdü. Geçen sezonki kadrosundan önemli oyuncularla vedalaşıp, sezona yönetimsiz başlayan Altay'da yaşanan tüm sorunlara rağmen teknik direktör Tuna Üzümcü, oynattığı futbol ve alınan skorlarla alkış topladı.

'YENİDEN OMUZ OMUZA OLALIM'

Geçen sezonki kadrodan Ceyhun Gülselam, Özgür Özkaya, Ege Parmaksız, Emre Tangeldi, Hikmet Çolak ve Onur Efe ile yollar ayrılırken, lisansı çıkarılan Deniz Kadah alacakları ödenmemesi nedeniyle henüz ikna edilemedi. Siyah-beyazlılarda yaşanan şanssız sakatlıklar da takımı durduramadı. Başarılı golcü Ünal Alihan Kavlak ve kaleci Semih Mendeş'in geçen sezon çapraz bağ ameliyatı olmasının ardından bu sezon da sakatlıklar peşini bırakmadı. Sol kanat İbrahim Kıravi de aynı nedenle sezonu kapattı. Teknik direktör Üzümcü, "Evlatlarımız son ana kadar inançlarını kaybetmedi. Son dakikada da olsa isteğimizin ve mücadelemizin karşılığını aldık. Kaybetmeme alışkanlığımızın yanına artık kazanma alışkanlığını da eklemek istiyoruz. Önümüzdeki hafta evimizde, Alsancak'ta yeniden omuz omuza olalım" dedi.