Altay dağıldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alarak topladığı 9 puanla Play-Off için umutlanan Altay, son 2 maçında hezimete uğradı. Geçen hafta evinde Eskişehirspor'a 4-1 yenilen siyah-beyazlılar, Balıkesirspor maçından 5-0'lık mağlubiyetle ayrılarak taraftarını üzdü. İlk 6 haftada kalesinde 5 gol gören siyahbeyazlı ekip, son 2 müsabakada yüksek bütçeli iki rakibinden toplam 9 gol yedi. Altyapı patentli kadrosuyla mücadele eden İzmir temsilcisi, ligin li favori ekiplerine direnemedi. Altay, Balıkesirspor deplasmanında henüz 6'ncı dakikada geriye düşüp, ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. İkinci devrede kalesinde 3 gol daha gören Altay, evine yenilgiyle döndü.