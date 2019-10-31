Altınordu'nun MTU Hallen Cup gururu

Altınordu'nun U15 takımı, dünyanın 15 yaş kategorisindeki en büyük turnuvasına üst üste dördüncü kez davet edildi. Son yıllarda kurduğu altyapı sistemi ve spora kazandırdığı tesislerle Türk futbolu ile genç nesiller için çalışan İzmir temsilcisi, üst üste dördüncü kez Hallen Cup'ta mücadele edecek.

Aralarında Barcelona, Bayern Münih, Manchester United, Ajax, Chelsea, Borussia Dortmund, Arsenal, Schalke, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf, Valencia, Atletico Madrid ve Liverpool gibi dünya futbolunun en önemli kulüplerinin de bulunduğu turnuva, 29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.



Friedrichshafen'deki ZF Arena'da organize edilecek dev turnuvaya Altınordu 2016, 2017 ve 2018 yıllarında da katılmıştı. MTU Hallen Cup'a dört kez kabul edilen ilk Türk takımı olacak Altınordu'da Burak İnce, geçen yıl "En Değerli Oyuncu" ödülünü alırken, gol krallığını ise Barcelonalı futbolcu ile paylaşmış, bu kategoride bir ilki başarmıştı. Bugüne kadar 16 kez düzenlenen MTU Hallen Cup'ta yıllar içerisinde Thomas Müller, Mario Götze, Julian Draxler, Joshua Kimmich, David Alaba, Marco Reus ve Joel Matip gibi dünyaca ünlü yıldız olan futbolcular boy gösterdi. Hallen Cup'a statü gereği Avrupa'da her ülkenin en iyi 15 yaş altı takımları ile ünlü Bundesliga ekipleri ve Friedrichshafen bölgesi kulüpleri katılabiliyor.



29 EKİM'E YAKIŞIR TURNUVA

Altınordu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ile birleştirdiği 3'üncü Felsefe Kardeşliği Turnuvası, adına yaraşır görüntülere sahne oldu. İzmir ekibinin, "İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" sloganını benimseyen kulüplerin yer aldığı Felsefe Kardeşliği Turnuvası, bu kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ile birleşti. Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda üç gün boyunca 320 maç yapılırken, birbirinden güzel 777 gol atıldı. Veliler de minik yeteneklerin heyecanına tribünden ortak oldu. Felsefe Kardeşliği Turnuvası'nda 2008 doğumlularda Altınordu, 2009'da Bandırma 17 Eylül GSK, 2010 ve 2011'de Ankara Kartalspor şampiyon olurken, Kıbrıs Çetinkaya Akademi ise en centilmen takım unvanını elde etti.



DHA