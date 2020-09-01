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Haberler Altınordu Altınordu’nun Mert hamlesi

Altınordu’nun Mert hamlesi

Altınordu’nun Mert hamlesi
Giriş Tarihi: 1.9.2020

Altınordu'da iki sezondur forma giyen gurbetçi oyuncusu Muhammed Mert'in sözleşme uzatacağı öğrenildi. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ile pazarlık masasına oturan ancak anlaşma sağlayamayan 25 yaşındaki futbolcunun kırmızı-lacivertli ekiple sözleşme yenileyerek yola devam edeceği öğrenildi. Sezon başı çalışmalarına katılmayan ve Belçika'dan iki kez rapor yollayan Muhammed Mert'in önümüzdeki günlerde İzmir'e gelerek mukavelesini 2022'ye uzatan imzayı atması ve takımla idmanlara çıkması bekleniyor.

32 MAÇTA 3 GOL ATTI
Kırmızı-lacivertli ekibin iki sezon önce Hollanda ekibi FC Den Bosch kulübünden renklerine kattığı Muhammed, 1. Lig'de 62 karşılaşmada forma giydi. Oyun kurucu pozisyonunda görev yapan 25 yaşındaki futbolcu 7 kez rakip fileleri havalandırırken 6 golün pasını verdi. Başarılı oyuncu bu sezon ligde oynadığı 32 maçta 2461 dakika sahada kaldı, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

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