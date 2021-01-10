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’da rota Görkem

Birinci Lig ekibi Kırmızı-lacivertliler, Hollanda ekibi Willem’de forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer etmek için gaza bastı

Altınordu’da rota Görkem

10.1.2021

Altınordu'da kurmaylar orta sahaya takviye yapmak için gözünü Hollanda'ya çevirdi. Takımda altyapı patentli ve Türk oyunculara şans veren kırmızı-lacivertlilerin gündeminde gurbetçi merkez orta saha oyuncusu Görkem Sağlam'ın olduğu öğrenildi. Yaz transfer döneminde İzmir ekibinin ilgilendiği oyuncunun transferi gerçekleşmemişti. Willem'de görev yapan 22 yaşındaki oyuncu bir ara Süper Lig ekibi Trabzon'un da gündeminde yer almıştı.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
Hollanda kulubüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan gurbetçi oyuncu için temasa geçen Başkan Seyit Mehmet Özkan transferi en kısa sürede bitirerek, ekibine yeni bir yıldız daha kazandırmak istiyor. Almanya'da Vfl Bochum altyapısında yetişen ve 10 numara pozisyonunda görev yapan Görkem Sağlam, Wattensch ve Willem kulüplerinde görev yaptı. Görkem, çeşitli kategorilerde 41 kez Almanya Milli Takım formasını giydi, 8 gol kaydetmeyi başardı. Genç oyuncu kariyerinde sahaya çıktığı 134 mücadelede rakip fileleri 39 kez havalandırırken 16 golün hazırlayıcısı oldu.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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