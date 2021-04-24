Altınordu, kendisini iki sezon önce Play-Off’tan eden lider Giresun’u koltuğundan etmek istiyor

TFF 1. Lig'de son üç maçında bir puan alarak ilk iki yarışında ağır yara alan Altınordu, Play-Off hattındaki yerini sağlama almak istiyor. Ligde 53 puanla altıncı basamakta yer alan kırmızı- lacivertliler yarın evinde hayati önem taşıyan bir maça çıkacak. İzmir ekibi, 63 puanlı lider Giresun'u yenerek ilk 6 içindeki yerini sağlama almak istiyor. İki ekip arasındaki mücadele farklı bir anlamda taşıyor. Altınordu, 2018-19 sezonunda ligin son maçında deplasmanda hiç bir iddiası olmayan Giresun'a 1-0 önde olduğu maçı 3-1 kaybetmiş ve Play-Off'a kalamamıştı. İzmir temsilcisi yarın oynayacağı maçta rövanşını alarak rakibini liderlikten etmek istiyor.

1. LİG'DE ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI

Süper Lig'e direkt çıkma yarışı veren Adana Demir, Samsun ve Altay'ın gözü kulağı Bornova'da olacak. Altınordu, 63 puanlı lider Giresun'u yendiği takdirde, 61'er puanlı Adana Demir ve Samsunspor da maçlarını kazanırsa, Giresun ilk ikinin dışında kalacak. Altınordu- Giresunspor mücadelesi beraberlikle sonuçlanır, Adana Demirspor ve Samsunspor'da haftayı üç puanla kapatırsa, ligin son iki haftasına üç takım 64'er puanla girme ihtimali bulunuyor.

ENİS VE BURAK GÖZ HAPSİNDE

ALTINORDU'DA forma giyen orta saha oyuncusu Burak İnce ve forvet Enis Destan ile Bundesliga ekiplerinin ilgilendiği öğrenildi. Son iki sezonda A takımda forma giyen 17 yaşındaki Burak ile bu sezon vitrine çıkarılan 18 yaşındaki Enis'i takip eden Alman kulüpleri sezon sonunda teklif sunmaya hazırlanıyor. Burak'ın 2022 ocak ayında 18 yaşına girmesinin ardından yuvadan uçması beklenirken, Enis'in bu yaz döneminde transfer olabileceği ifade edildi. İzmir temsilcisi bir sonraki transferlerinden pay alma şartı koşacağı iki futbolcudan 5 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

OĞULCAN GÖREV YAPMIŞTI

Altınordu'nun altyapısında yetişen Oğulcan Ülgün, 2018-2019 sezonunda Giresun'da oynanan kritik maçın kadrosunda yer almıştı. Genç oyuncu o mücadelede 46. dakikada Alican Özfesli'nin yerine oyuna dahil olmuş ve 3-1 yenilerek Play-Off biletini kaçırdıkları mücadelede forma giymişti.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ