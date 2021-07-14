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Anıl için takas yaptı

TFF 1'inci Lig kulüplerinden , dış transferde 'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki sol kanat ile sözleşme imzalamak için ekibine bir miktar paranın yanı sıra 2 oyuncu verdi.

Altınordu Anıl için takas yaptı
DHA

14.07.2021, 14:27

Kırmızı-lacivertliler, geçen sezon kiralık olarak Niğde Anadolu FK'da oynayan 21 yaşındaki stoper Şahan Akyüz ile 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkin Taşkın'ı bonservisleriyle Fethiyespor'a gönderdi. Altınordu ile antrenmanlara çıkan Anıl önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalayacak. Berkin transferini açıklayan Fethiyespor'un Şahan transferini de duyurması bekleniyor.

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