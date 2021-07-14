Kırmızı-lacivertliler, geçen sezon kiralık olarak Niğde Anadolu FK'da oynayan 21 yaşındaki stoper Şahan Akyüz ile 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkin Taşkın'ı bonservisleriyle Fethiyespor'a gönderdi. Altınordu ile antrenmanlara çıkan Anıl önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalayacak. Berkin transferini açıklayan Fethiyespor'un Şahan transferini de duyurması bekleniyor.Karşıyaka'da Cüneyt Biçer tamam
Altınordu Anıl için takas yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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