  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu 10 gitti 5 geldi

10 gitti 5 geldi

Altınordu geçen sezonki kadrosundan bir çok oyuncu ile yollarını ayırırken yerlerini Ali, Anıl, Kürşad, Volkan ve Rıdvan ile doldurdu

10 gitti 5 geldi

8.9.2021

TFF 1. Lig'de geçen sezon Play-Off finali oynayan kadrosundaki 10 oyuncuyla yollarını ayırıp, dış transferde 5 takviye yapan Altınordu'nun başka oyuncu ile anlaşmayacağı öğrenildi. Kadrosunu altyapısından yetişen genç isimlerle tamamlayan kırmızı-lacivertliler transfer defterini kapattı. Furkan Çil, Ufuk Budak, Emre Nefiz, Sinan Osmanoğlu, Yiğithan Güveli, Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Yiğit Emre Çeltik, Metehan Mimaroğlu ve Erhan Erentürk'le yolları ayıran İzmir ekibi, Ali Dere, Anıl Arıcıoğlu, Kürşad Sürmeli, Volkan Fındıklı ve Rıdvan Koçak'ı kadrosuna kattı. Bu arada evinde oynayacağı Bursaspor maçında ilk galibiyetini almayı hedefleyen Altınordu'da kırmızı kart cezalısı Muzaffer dışında eksik yok.

BURSA'DA SİFTAH YAPACAKLAR
LİGİN ilk üç maçında 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Bursaspor'u yenerek 3 puanla tanışacaklarını söyledi. Eroğlu, "Milli arayı iyi değerlendirdik. Karşılığını alacağız" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

10 gitti 5 geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.