Avrupa’nın yolu Altınordu’dan geçiyor

ALTINORDU'DAN bir yıldız daha Avrupa'ya transfer olmaya hazırlanıyor. 17 yaşındaki Burak İnce'yi 2025'e kadar renklerine bağlayan Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld, İzmir ekibinden bir ismi daha almaya çok yakın. Mavi-beyazlılar, Burak İnce için yapılan görüşmelerde İzmir ekibinin bir diğer parlayan genç yıldızı Enis Destan için de nabız yokladı. Taraflar arasındaki pazarlıklar resmileşti ve Altınordu'nun, A.Bielefeld'den gelen 1 milyon Euro'luk son öneriyi kabul ettiği kaydedildi.

CLUB BRUGGE İSTEMİŞTİ

İKİ kulüp arasında yapılan anlaşma gereği kırmızı-lacivertlilerin, 19 yaşındaki Enis Destan'ın bir sonraki satışından da yüzde 20 pay alacağı gelen haberler arasında. Herhangi bir aksilik olmaması durumunda Burak İnce ve Enis Destan'ın devre arasında birlikte Almanya'nın yolunu tutması bekleniyor. Sezon başında özellikle Belçika devi Club Brugge'le adı anılan genç yıldız Enis, kulüplerin anlaşamaması sonrasında takımda kalmıştı. Daha önce anlaştığı Almanya ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan orta saha oyuncusu Burak İnce'nin transferinden 1.5 milyon Euro gelir elde eden A.Ordu oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay alacak.

SÜPER LİG'E 13 OYUNCU GÖNDERDİ

ALTINORDU daha önce Süper Lig'e Cengiz, Berke ve Barış'ın yanı sıra Alican Özfesli , Erce Kardeşler, Muhammet Taha Tepe, Yusuf Acer, Ozan Can Oruç, Oğulcan Ülgün, Atakan Üner, Ravil Tagir, Kerim Alıcı, ve Metehan Mimaroğlu olmak üzere 13 oyuncu gönderdi.

TÜRK futbolunda son dönemde altyapı devrimi yapıp yetiştirdiği futbolcuları Avrupa ve Süper Lig kulüplerine gönderek adından sıkça söz ettiren Altınordu, son olarak 17 yaşındaki genç futbolcusu Burak İnce'yi Almanya Bundesliga'da mücadele eden Arminia Bielefeld'e yollayarak bir kez daha gündeme damgasını vurdu. İnce, kırmızı-lacivertli kulüpten direkt Avrupa'ya giden üçüncü, Bundesliga'ya giden ikinci oyuncu oldu.

EMRE DE GİTMİŞTİ

ALTINORDU, 2016 yılında Çağlar Söyüncü'yü Almanya ekiplerinden Freiburg'a, sezon başında da Yiğit Emre Çeltik'i Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard'a yolcu etmişti. Altınordu'dan Süper Lig ekiplerine transfer olan 3 futbolcu daha Avrupa'da ülkemizi temsil etti. 2016'da Başakşehir'e transfer olan Cengiz Ünder, 1 yıl sonra Roma'yla anlaşırken, 2018'de Fenerbahçe'ye giden kaleci Berke Özer ve sağ kanat Barış Alıcı kiralık olarak Belçika'da Westerlo formasını giyip Avrupa deneyimi yaşadı.