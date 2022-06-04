Altınordu’nun eskileri Süper Lig’de

Spor Toto Birinci Lig'de geride bıraktığımız sezon bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantileyerek derin bir nefes alan Altınordu'nun eski futbolcuları oynadıkları takımlarla Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. 1. Lig'de şampiyon Ankaragücü'nde görev alan Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu ve Murat Uçar ile sezonu 2. sırada tamamlayan Bereket Sigorta Ümraniyespor'da forma giyen Serkan Göksu, Emre Nefiz ve Atakan Üner'in ardından önceki gün Kocaeli'de oynanan Play-Off finalinde Bandırmaspor'u 2-1 yenerek Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'da oynayan eski Altınordulu 5 futbolcu aynı sevince ortak oldu.

ESKİ OYUNCULARI TARİH YAZDI

Final maçında attığı 2 gol ile İstanbulspor'un 17 yıllık Süper Lig hasretine son vermesinde büyük pay sahibi olan İbrahim Yılmaz'la birlikte Oğuzhan Berber, Ali Yaşar, Berkay ve Egehan, Altınordu'nun eski oyuncuları olarak kupa coşkusunu doyasıya yaşadı. Bu sezon Süper Lig'e çıkan 3 takımın kadrolarında yer alan toplam 11 futbolcu geçmiş yıllarda İzmir ekibinin başarısı için top koşturmuştu. 1. Lig'de 2020-21 sezonunda Play-Off finalinde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Altınordu, yeni sezonda şampiyon olarak 100. yaşını kutlayacağı 26 Aralık 2023'te Süper Lig'de yer almayı hedefliyor.



YÜKSEK İRTİFA MERKEZİ KURDU

ALTINORDU, futbolcularının daha iyi şekilde yetişebilmesi için Avrupa'nın değişik spor kulüplerinin de kullandığı yüksek irtifa merkezini Metin Oktay Yerleşkesi'nde hizmete açtı. Açılışa Oxy-Cat Kurcusu ve Mühendisi Emre Önder'in yanı sıra A Takım CEO'su Necati Özdeniz, Akademi Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, A Takım Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, Akademi Teknik Direktörü Namet Ateş, Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler, antrenörler ve çalışanlar katıldı.

Mühendis Emre Önder, Türkiye'de bu sistemi yapan ilk firma olduklarını ve Altınordu'nun da bunu kullanan ilk spor kulübü olduğunu vurgulayarak, "Kontrollü atmosfer teknolojisi dünyada farklı sektörlerde kullanılıyor. Bu sistemi kullanan ilk kulüp Altınordu oldu. Kurulan sistem sayesinde odadaki yükseklik seviyesi 8-9000 metrelere kadar çıkıyor. Yapılan ayarlama ile oksijen seviyesini düşürüyoruz. Normal irtifaya dönüldüğü zaman damarlara daha fazla oksijen taşınıyor." dedi.