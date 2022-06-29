Hedef Bilbao

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan, ünlü İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu kendilerine örnek aldıklarını söyledi. 1929'dan beri La Liga'da mücadele eden ve Real Madrid, FC Barcelona ile birlikte ligden hiç düşmemiş üç takımdan birisi olan Bilbao, tarihi boyunca kadrosunda İspanya dışı vatandaşlığı olan 3 futbolcu oynattı.

Altınordu'nun da bu yolda önemli adımlar attığını ifade eden başkan Özkan, "5 yabancı oyuncunun oynatıldığı ligimizde yine bu toprakların çocuklarına güvenerek yolumuza devam edeceğiz. Bu toprakların çocuklarına güveniyoruz. Hedefimiz ilk 6 içinde yer almak. İspanyol devi Athletic Bilbao olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Altyapı bizim can damarımız. Geçen yılki kadromuzu neredeyse koruduk. Aynı kadroyla devam edeceğiz, bunun avantajını kullanacağız" dedi.

BİZDE SÜREKLİLİK ŞART

Geçen sezonun son 11 haftalık bölümünde muhteşem bir performans gösterdiklerini açıklayan başkan Seyit Mehmet Özkan şöyle devam etti: "Aynı performansı yeni sezonda da göstermek istiyoruz. Bunu da yapacağız, süreklilik şart."