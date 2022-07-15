Altınordu’dan Bursa’ya dev tesis

Altınordu'nun Bursa'da dev altyapı tesisi kurmaya hazırlandığı belirtildi. Bursa yerel medyasında yer alan haberlere göre, kırmızı-lacivertlilerin Yenişehir'de 34 bin 216 metrekarelik bir alanda tesis yapmak için çalışmalara başladığı kaydedildi. Tesiste ilk olarak bir futbol sahası yapılacağı, daha sonra büyük bir futbol akademisi kurulacağı dile getirildi.

Bursa'daki futbol okullarına Yenişehir ilçe merkezinde bu yaz hizmete açılacak yeni bir okulu daha ekleyecek İzmir ekibi, geleceğe yatırım yapmayı planlıyor. Birçok kez Bursaspor'un altyapısını öven açıklamalarda bulunan Başkan Seyit Mehmet Özkan, Bursa'daki Balkan göçmeni ailelerin çocuklarının futbola doğuştan yetenekli gençler olduğuna dikkat çekiyordu. İzmir ekibi Selçuk Efes'te İsmet Orhunbilge Tesisleri, Torbalı'da Metin Oktay Yerleşkesi, İzmir Yeşilyurt'ta da Sait Altınordu Tesisleri altyapıya hizmet ederken, Kuşadası'nda özel olarak dizayn edilen bir otel olan Beytullah Baliç Yerleşkesi A takımın sürekli kamp merkezi durumunda