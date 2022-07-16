Altınordu’da Mertcan gitti

Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da A takım kadrosuna dahil edilmeyen 21 yaşındaki genç kaleci Mertcan Dağlı, 3. Lig ekiplerinden Karaman Futbol Kulübü'ne 1 yıllığına transfer oldu. İzmir ekibinin altyapısından yetişip geçen sezon kiralık olarak oynadığı Niğde Anadolu FK'da 8 lig, 1 kupa maçına çıkan 21 yaşındaki file bekçisi, yeni sezonda kiralık olarak Karaman temsilcisinin başarısı için ter dökecek. 1.94 boyundaki Mertcan, ilk kez 3. Lig'de boy gösterecek. İzmir temsilcisinin altyapısından yetişen genç file bekçisi, alt grup kategorileri olmak üzere kariyerinde 18 karşılaşmaya çıkarken iki maçta kalesini gole kapatmayı başardı.



A TAKIM İLE 3 MAÇA ÇIKTI

Mertcan, 2019-2020 sezonunda oynanan Menemenspor maçında A takım formasıyla ilk maçına çıkarken, 2020-2021 sezonunda ise Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ve Konyaspor maçlarında Altınordu kalesini korudu.

ALTAR HAN'IN TALİPLERİ ARTIYOR

Altınordu'nun geçtiğimiz sezon Isparta 32 Spor'a kiraladığı Altar Han Hidayetoğlu'na talipler artıyor. İzmir ekibinin 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Karşıyaka'nın yanı sıra Fethiyespor ve Karacabey Belediyespor'un da nabız yokladığı ifade edildi. Altar Han geçen sezon TFF 2. Lig'de Isparta ekibinde forma giydiği 15 karşılaşmada 4 gol atma başarısı gösterdi.