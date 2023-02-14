Altınordu’nun şampiyonluk forması satışta

ALTINORDU, Amatör Lig'den 3. Lig'e yükseldiği 2002-2003 sezonunda tüm takım oyuncularının imzaladığı formayı depremzedeler için satışa sundu. İzmir ekibi, asrın felaketinin ardından, Amatör Lig'den 3. Lig'e yükseldiği formayı afetzedeler için satışa sunduğunu duyurdu. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2002-2003'te Amatör Lig'den 3. Lig'e yükseldiğimiz sezonun tüm takım oyuncularının imzaladığı forma satışa sunuldu. Altınordumuzun altyapısından yetiştikten sonra A Takımımıza yükselen eski oyuncularımızdan Erman Tügezim, 3. Lig'e yükselmiş olduğumuz imzalı formayı depremzedelerin yararına koleksiyonundan Sait Altınordu Tesislerimize iletti. Eski oyuncumuzun talebi doğrultusunda imzalı şampiyonluk formamız 15 bin TL'den satışa sunuldu. İmzalı 3. Lig şampiyonluk formamızı almak isteyen ilk yardımseverin, TR42 0006 2001 5280 0006 6988 08 nolu IBAN hesabına ücreti yatırması gerekmektedir" denildi

METEHAN YARDIM YOLLADI SIRADA ŞEREF ÖZCAN VAR

ALTINORDU'DA forma giyen futbolcular formalarını satışa sunarak depremzedelere destek olmaya devam ediyor. İzmir ekibinde ilk olarak kaptan Ahmet İlhan Özek'in 100. yıl forması açık artırma ile 20 bin 500 TL'ye alıcı bulmuştu. Kırmızı-lacivertlilerde Metehan Mimaroğlu'nun 2020-2021 sezonunda Samsunspor'la oynadıkları Play-Off yarı final maçında giyip gol attığı imzalı forması 5 bin 500 TL'ye satıldı.

Altınordu'da son olarak Şeref Özcan'ın o sezon Altay ile oynanan Play-Off finalinde terlettiği forma aynı yöntemle depremzedeler yararına satışa çıktı.