Emircan dünyada ilk 100’de

ALTINORDU'NUN dikkat çeken isimlerinden genç sol kanat Emircan Gürlük, 23 yaş altı en iyi dripling yapan oyuncular listesinde ilk 100'de yer aldı. Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vinicius Junior'un ligin zorluk seviyesi ve başarı oranıyla ilk sırayı aldığı listede aynı takımdan Rodrygo, Bayern Münih'ten Jamal Musiala, Ajax'tan Mohammed Kudus, Arsenal'dan Gabriel Martinelli ve Bukayo Saka, Napoli'den Khvicha Kvaratskhelia gibi isimler yer alıyor. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) son 1 yılı kapsayan raporuna göre, 19 yaşındaki Altınordulu Emircan, yüzde 70 başarı oranı ile 12 dakika 39 saniyede bir başarılı dripling yaptı.

35 FARKLI LİG DEĞERLENDİRİLDİ

Wyscout verilerinin kullandığı araştırmaya 35 farklı ligden en az 1500 dakika oynamış futbolcular dahil edildi. Geçen sezon Altınordu formasıyla 28 maçta 3 gol 3 asistle oynayan Emircan, bu sezon 28 karşılaşmada 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

TRİBÜN DESTEĞİ ÇAĞRISI

Ligde salı günü evinde kümede kalma yarışındaki rakibi Erzurumspor'la sezonun en önemli maçında karşılaşacak Altınordu'da yönetim taraftarları tribüne davet etti. Kulüpten, "Altınordu için tek yürek olma zamanı" başlığıyla yapılan açıklamada, "Yönetimimiz, A takımımızın bu sezonki en önemli 90 dakikası olan Erzurumspor maçının bilet fiyatlarını 15 TL olarak belirledi. Passolig sahibi olan tüm kadın ve çocuk taraftarlarımız karşılaşmayı ücretsiz izleyebilecekler ve biletlerini maç günü gişelerden alabilecekler" ifadelerine yer verildi.