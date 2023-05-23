Samsun iddiası

ALTINORDU'DA başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kulübü devretme çalışmaları ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın kulübün A Takım haklarını satın almak için harekete geçtiği öne sürüldü. Başkan Yüksel Yıldırım'ın, Altınordu'yu satın almayı düşündüğünü, ancak küme düşmeleri nedeniyle yabancı oyuncu oynatamayacakları için bu fikrinden vazgeçtiğini söylediği öğrenildi.

KULÜP DÜN YALANLADI

İZMİR ekibinden de iddialara dün yanıt geldi. Altınordu Kulübü'nün futbol haklarını elinde bulunduran Altınordu Futbol Yatırımları AŞ'nin devri için herhangi bir yatırımcıyla görüşülmediği duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Altınordu Futbol Yatırımları AŞ'nin yakın zamanda devredileceğiyle ilgili bir duyuruda bulunulduğu hatırlatıldı. Açıklamada, "Kulübümüzün misyon ve vizyonuna uygun bir yatırımcıyla futbol haklarının devri konusunda görüşme gerçekleşmesi halinde, bunu kamuoyuyla paylaşacağız" denildi.