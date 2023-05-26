Küme düşen Altınordu’da Özkan’a destek

Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşen Altınordu'da kulübün futbol haklarını devretme kararı alan başkan Seyit Mehmet Özkan'a kırmızı-lacivertli camiadan "Beraber yola devam edelim" mesajı geldi. Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircilioğlu, Altınordu Futbol Yatırımları A.Ş'nin Mehmet Özkan'ın kendi şirketi olduğunu belirterek, "Futbol Mehmet Bey'in kendi bünyesinde ama diğer tarafta camia var. Kararına saygı duyuyoruz ama biz onunla beraber yola devam etmek isteriz. Biz neticede 100 yıllık camiayız" dedi.

'SPORDA BUNLAR VAR'

Altınordu'nun 100 yıldır sporcu yetiştirdiğini ifade eden Bezircilioğlu, Özkan'la görüştüğünü söyleyerek, "İşler biraz daha soğuyunca daha serin kanlı bir yaklaşım olur. Ligden düşmek hepimizi üzdü ama şampiyonluk hedefiyle çıktığınız yolda küme düşebilirsiniz. Ligde kalmak isterken şampiyon olabilirsiniz. Sporda bunlar var. İnşallah seneye tekrar 1'inci Lig'e çıkar mücadeleye devam ederiz" ifadelerini kullandı.