Ali Emre gitti

TFF 2. Lig'e düşerek 9 yıl sonra Türkiye'nin üçüncü lig kategorisinde mücadele etmeye hazırlanan Altınordu, Süper Lig'e bir yıldız daha kazandırmak üzere. Yaz transfer döneminin gözdesi olan kaleci Ali Emre Yanar, İstanbul ekibi Kasımpaşa ile anlaşma sağladı. Kırmızı- lacivertlilerin, sözleşmesi devam eden 25 yaşındaki eldiveninin satışından bonservis ücreti almayacağı, sadece bir sonraki satıştan yüzde 50 pay elde edeceği öğrenildi. Kaleci Ali Emre'nin resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde Süper Lig ekibine 3 yıllık imza atacağı bildirildi.

SİVASSPOR DA TALİP OLMUŞTU

Altınordu'nun yeni sezon hazırlıklarında yer almayan kaleci Ali Emre'ye Süper Lig'in bir başka ekibi Sivasspor da talip olmuştu. Altındağ'da futbola başlayıp, Bucaspor altyapısından Altınordu altyapısına transfer olan Ali Emre Yanar, 2016'da profesyonel sözleşme imzaladı. Altınordu formasıyla ilk profesyonel maçına 20 Mayıs 2017'de Eskişehirspor karşısında çıkan tecrübeli kaleci, tecrübe kazanması için iki kez kulübün eski pilot takımı Niğde Anadolu FK'ya kiralanmıştı. 1'inci Lig'de 67, 2'nci Lig'de 48 maça çıkan deneyimli eldiven, ilk kez Süper Lig'de boy gösterecek.

SERHAT ÖZTAŞDELEN 1 NUMARAYA GEÇTİ

Altınordu'da Ali Emre Yanar'ın Kasımpaşa'ya transferinin gerçekleşmesi halinde kadrodaki Serhat Öztaşdelen'e gün doğacak. 19 yaşındaki genç kalecinin Ali Emre'nin ayrılması sonrası eldivenleri alması bekleniyor. Altyapıdan yetişen Serhat, geçen sezon ligde 3, kupada da 2 maçta forma giymişti.